Schulz sucht die Nähe der NRW-Basis

Hernes Currywurst und die Schwiegermutter

Schulz demonstriert Nähe - und weiß, wie er es anstellen muss: " Meine Schwiegermutter ist aus Herne ", ruft der gebürtige Würselener, der gerade erst aus Brüssel kommt, den Herner Genossen als erstes zu. Später, im Foyer, wird er die lokale Currywurst loben. Die sei "besser als die in Berlin" .

Martin Schulz in Herne

Soziale Gerechtigkeit, sagt Schulz, müsse künftig "als roter Faden" durch das Parteiprogramm der SPD gehen: "Die Menschen müssen wieder das Gefühl bekommen, dass sich das Land für sie interessiert." Löhne stiegen nicht annähernd vergleichbar mit den Gewinnen der Wirtschaftsunternehmen - "das ist nicht gerecht“ , sagt Schulz. Menschen, "die hart arbeiten" , müssten ebenfalls von der florierenden Wirtschaft profitieren können.

Schulz sorgt für einen " Blubb "

Wie ein Popstar umringt, von Medienvertretern genauso wie von Parteigenossen, zieht Schulz später durch das Foyer. "Ich glaube ihm" , sagt Michael Brandt, SPD-Mitglied im Ortsverband Herne. Schulz bringe "eine Emotionalität" mit, die es "lange nicht gegeben" habe in der Partei. "Man hatte sich an Gabriel gewöhnt" , sagt er diplomatisch, "aber jetzt passiert eine Art Blubb" .

Am Mittwochvormittag hatte Schulz seinen ersten Auftritt als SPD-Kanzlerkandidat in NRW gehabt. In Köln diskutierte er mit Jugendlichen über Politik.