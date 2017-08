Marode Schulen bremsen Lernerfolg

Kein Geld für Erhaltung

"Jahrzehntelang hat man diesen wichtigen Bereich vernachlässigt und Erhaltungsinvestitionen unterlassen", erklärt Johannes Steinbrecher von KfW -Research. Dabei haben sich mit dem Anspruch auf Inklusion, Ganztagsbetreuung und Integration von Flüchtlingen die Anforderungen an ein adäquates Gebäude noch vergrößert. "Die Realität hinkt an vielen Schulen den Ansprüchen hinterher" , beschreibt Udo Beckmann, Vorsitzender vom Verband Bildung und Erziehung die Situation.

Bildungserfolg hängt auch von Infrastruktur ab

Dabei sind moderne Schulen eine Voraussetzung für ein leistungsstarkes Bildungssystem. " Und Bildungserfolg hängt auch vom Zustand der Schulgebäude ab ", so Steinbrecher. In Studien ließ sich nachweisen, dass Schüler bei Tests besser abschnitten und Fehlzeiten sanken, wenn sich die Qualität der Schulräume verbesserte. "Wie in allen anderen Bereichen, braucht es auch in der Bildung gut ausgestattete Arbeitsplätze" , bestätigt Beckmann. Doch den klammen NRW -Kommunen fehlte oft das Geld, um Schulen zu modernisieren.

NRW mit geringen Investitionen pro Schüler

Während NRW von 2011 bis 2014 im Jahresdurchschnitt lediglich 72 Euro pro Schüler in Schulgebäude investiert hat, waren es in Bayern 547 Euro. KfW -Wissenschaftler Steinbrecher sieht die Gefahr, dass durch die niedrigen Bildungsausgaben gerade in den Ländern, die wirtschaftlich und sozial aufholen müssten, die Grundlage für eine solche Aufholjagd geschwächt werde. "Es ist auffällig, dass Schulleistungsvergleiche wie in der PISA -E-Studie in solchen Bundesländern tendenziell besser ausfallen, in denen zugleich mehr in die Schulbauten investiert wurde" , erklärt Steinbrecher.

Gute Schule 2020 - Land fördert mit Sanierungsprogramm

Zwar hat die Politik das Problem erkannt, die ehemalige Rot-Grüne-Landesregierung hat im Herbst 2016 das Programm "Gute Schule 2020" aufgelegt. Zwei Milliarden Euro stellt das Land NRW für Sanierung, Renovierung oder der Digitalisierung der Schulen zur Verfügung und unterstützt damit die NRW -Kommunen, die für die Bildungseinrichtungen zuständig sind.