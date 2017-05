NRW-Steuerfahnder prüfen Tricks mit Briefkastenfirmen auf Malta

Haben deutsche Unternehmen ihre Geschäfte über Briefkastenfirmen auf Malta abgewickelt? Wie NRW -Finanzminister Walter-Borjans ( SPD ) am Mittwoch (10.05.2017) in Berlin mitteilte, wird derzeit ein anonym an die Wuppertaler Steuerfahnder übermittelter Datenträger mit bis zu 70.000 maltesischen Firmen geprüft.

Nach einer ersten Auswertung des Datenträgers stünden bis zu 2.000 dieser Firmen in Verbindung mit deutschen Eigentümern. Es gehe auch um Niederlassungen bekannter deutscher Konzerne. Ganz offensichtlich gebe es Unregelmäßigkeiten.

Firmengeflechte, um Steuern zu umgehen?

Der am 26. April übergebene Daten-Stick eines anonymen Informanten zeige den Ermittlern, wie Konzerne und Privatpersonen auf der Mittelmeerinsel Firmengeflechte nutzten, um in Deutschland Steuern zu umgehen.

Teils geschehe dies mit legalen Tricks, oft aber auch über sogenannte Offshore-Gesellschaften, die ausschließlich als Steuerhinterziehungs-Konstrukte dienten. Häufig würden diese Offshore-Gesellschaften gegründet, um am deutschen Fiskus vorbei Gewinne oder Vermögenswerte ins Ausland zu verlagern und in Briefkastenfirmen zu verstecken.