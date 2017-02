Schulministerin Löhrmann fordert Klarheit von Ditib

Es soll zügig aufgeklärt werden

Löhrmann hatte bereits am Mittwoch von einem " Vertrauensverlust " gesprochen und von der Ditib zügig Aufklärung verlangt. Der achtköpfige Beirat gibt seine Zustimmung zu Lehrplänen für den islamischen Religionsunterricht an den Schulen in NRW und ist an der Genehmigung von Lernmitteln beteiligt.