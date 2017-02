Butterwegges Lieblingszahl

Christoph Butterwegge, Sevim Dagdelen und Ulrich Schneider (Hauptgeschäftsführer des Paritätischen)

Christoph Butterwegge benutzt in seiner Rede viele Zahlen. Er sagt, es sei ihm während seiner Kandidatur gelungen, eine Zahl bekannt zu machen: 994,7 Millionen Euro. So viel Dividende hätten die Geschwister Susanne Klatten und Stefan Quandt im vergangenen Jahr an Dividende allein aus ihren BMW-Aktien bekommen. "Diese Zahl steht in keinem Armutsbericht" , sagt Butterwegge. Der Reichtum konzentriere sich in Deutschland auf Familienunternehmen, in anderen Ländern würden sie Oligarchen genannt.

Kostenloses Mittagessen statt Militär

Die Linke-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen kritisiert eine geplante Aufstockung des Militärhaushalts. Die Bundesregierung plane, diesen in den kommenden Jahren um 28 Milliarden Euro nahezu verdoppeln. "Zum Vergleich: Ein kostenloses Mittagessen in allen Kitas und Schulen würde uns acht Milliarden Euro kosten" , sagt sie.

Für Bundestagsfraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht ist die Rente ein "tagtäglicher Skandal". Rentnern werde nahezu aufgezwungen noch einen Minijob zu machen. "Und die Rentenkürzungen bedeuten, dass Menschen ihren Ruhestand nicht genießen können" , meint sie.

Reiche wählen häufiger

Einige hundert Zuhörer kamen in die Bochumer Jahrhunderthalle

Die Linken wollen unbedingt den Richtungswechsel. Aber ob die Partei mit dem Thema Armutsbekämpfung letztendlich punkten wird, hängt auch von der Mobilisierung ihrer eigenen Klientel ab. Butterwegge, selbst aus Köln, zeichnet hier ein eher düsteres Bild. In einem Kölner Villenviertel habe die Wahlbeteilung zuletzt bei 89 Prozent gelegen. In Chorweiler, einem sozialen Brennpunkt der Stadt, sei sie dagegen verschwindend gering gewesen.