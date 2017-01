NRW richtet neue Beratungsstellen für Lehrerberuf ein

In NRW gibt es fünf neue Beratungsstellen für den Lehrerberuf. Sie nahmen am Montag (09.01.2017) ihre Arbeit auf, wie NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) in Düsseldorf mitteilte. Die Berater sollten gezielt auf die unterschiedlichen Voraussetzungen und Vorstellungen der Ratsuchenden eingehen.

Anfragen von Seiteneinsteigern

Auch Interessierten mit Berufserfahrung sollten " individuelle Wege in den Lehrerberuf " aufgezeigt werden. Anfragen solcher potenzieller Seiteneinsteiger hätten stetig zugenommen, seit 2015 die Landesweite Beratungsstelle für das Lehramt an Berufskollegs in Dortmund ihre Arbeit aufgenommen habe, erklärte das Ministerium.

Lehrer-Bedarf steigt

Die " erfolgreiche Entwicklung " der Dortmunder Stelle und einen " fächerspezifischen Lehrkräftebedarf " nannte das Schulministerium als Gründe für die Schaffung zusätzlicher Beratungseinrichtungen. Diese arbeiten den Angaben zufolge an den Außenstellen des in Dortmund ansässigen Landesprüfungsamtes in Essen (Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule), Köln (Sonderpädagogische Förderung), Münster (Berufskolleg), Paderborn (Grundschule) und Siegen (Gymnasium/Gesamtschule).

Stand: 09.01.2017, 15:53