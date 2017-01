NRW-CDU nimmt im Wahlkampf Bayern als Vorbild

Bei wichtigen Wahlkampfthemen wie Innerer Sicherheit, Bildung und Wirtschaft orientiere man sich an der "vorbildlichen Situation" in Bayern, sagte Parteichef Laschet der "Rheinischen Post" am Dienstag (24.01.2017).

Deshalb habe er Seehofer in den Wahlkampf eingeladen. Zuletzt hatte es zwischen den beiden Unions-Parteien heftige Reibereien vor allem um den Kurs in der Flüchtlingspolitik gegeben.

Stand: 24.01.2017, 09:35