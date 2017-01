CDU will Jäger im Landtag zum Fall Amri befragen

Noch kein Untersuchungsausschuss beantragt

Mit seiner Aussage "Wir sind an die Grenzen des Rechtsstaates gegangen" hätte Ralf Jäger dem Rechtsstaat einen schweren Schaden zugefügt, betonte Laschet. Jäger verteidige sich auf Kosten des Rechtsstaats. Ob die CDU einen Untersuchungsausschuss beantragen wird, ist nach Laschets Angaben noch nicht entschieden.

Am Wochenende hatte Laschet zudem eine Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) zum Fall Amri gefordert. Kraft will den Landtag am Mittwoch (25.01.2017) über Konsequenzen aus dem Terrorfall Anis Amri unterrichten. Amri war am 19. Dezember in Berlin mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. Er tötete zwölf Menschen, rund 50 wurden verletzt. Der Tunesier wurde auf der Flucht in Italien von Polizisten erschossen.