Laschet fordert Konsequenzen nach Anschlag

Der nordrhein-westfälische CDU-Parteichef und Bundesvize Armin Laschet hat rechtliche Konsequenzen nach dem Anschlag in Berlin gefordert. Man müsse jetzt genau untersuchen, " was schief gelaufen ist ", welche gesetzlichen Regelungen verbessert und welche Gesetzen-Lücken geschlossen werden müssten, sagte Laschet am Samstag (24.12.2016) im Morgenecho auf WDR 5.