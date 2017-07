Laschet fordert kostenlose Diesel-Nachrüstung

Schelte für die Industrie

"Unser Ziel ist, dass die Industrie alle Diesel mit der Norm 5 umrüstet auf die Norm 6. Damit können wir die Stickoxide drastisch senken" , sagte Laschet an seinem Urlaubsort am Bodensee. Am kommenden Dienstag (02.08.2017) werde er zum "Nationalen Forum Diesel" der Bundesregierung reisen und seine Forderungen an die Wirtschaft stellen. " Wir erwarten von der Industrie, von den großen Automobilwerken, dass sie kostenfrei umsatteln. Die Industrie hat uns in diese Krise hineingeführt, sie muss jetzt auch einen Weg aus der Krise heraus garantieren."

Er halte die Dieseltechnologie nicht insgesamt für überholt, betonte Laschet. NRW-Behörden würden auch in Zukunft eine Diesel-Flotte unterhalten. Mittelfristig werde man in NRW aber auf Elektromobilität setzen.

Stand: 29.07.2017, 15:16