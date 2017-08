Ministerpräsident Laschet: Anschläge sind "Akt der Feigheit"

Innenminister zur Gefährdungslage

Mit Blick auf die aktuelle Sicherheitslage in NRW sprach Innenminister Herbert Reul (CDU) von einer hohen abstrakten Gefährdungslage. "Wir wissen, dass Anschläge wie die gestern in Spanien jederzeit und überall passieren können - auch in NRW" , sagte Reul. Die Sicherheitsbehörden des Landes unternähmen alles in ihrer Macht stehende, die Menschen in NRW zu schützen. Man sei "besonders wachsam" .

Wahlkampf reduzieren

Alle Parteien in NRW rief der Ministerpräsident auf, den Bundestagswahlkampf an diesem Wochenende "zu reduzieren" und beispielsweise auf Musikeinspielungen zu verzichten. Aussetzen sollten die Parteien den Wahlkampf nicht, denn "er ist ein Fest der Demokratie" , so Laschet.

Überprüfung der Sicherheit für Großveranstaltungen

Für die kommenden Großveranstaltungen in NRW wie das Duisburger Hafenfest und das Neusser Bürgerschützenfest würden nun die Sicherheitskonzepte überprüft.

Für alle öffentlichen Gebäude in NRW sei Trauerbeflaggung angeordnet worden.

Stand: 18.08.2017, 15:35