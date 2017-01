Rheinisch-Bergischer Kreis: Polizei am langsamsten

Im Rheinisch-Bergischen müssen die Bürger im Schnitt 17 Minuten und 16 Sekunden zwischen Anruf und Eintreffen der Beamten warten. Das ist solange wie sonst nirgends in NRW . Als Grund nennt ein Polizeisprecher die Baustelle in Burscheid, die zu längeren Umwegen führt und Abstimmungsprobleme in der neuen Polizeiwache in Burscheid. Auch die Reaktionszeiten im Oberbergischen liegen weit unter dem Landesschnitt, ähnlich wie in Mettmann.

Polizei in Siegen-Wittgenstein ist am schnellsten

Remscheid, Solingen und Wuppertal dagegen liegen mit etwa 14 einhalb Minuten genau im Landesdurchschnittt. Am schnellsten sind die Beamten in Hagen und Siegen-Wittgenstein am Einsatzort mit unter 12 Minuten. In die Messungen fließen auch Bagatellunfälle und Ruhestörungen mit ein.

Die Zahlen, die dem Innenministerium vorliegen, sind heute Thema im Landtag. Die Politiker sprechen dann auch darüber, ob die Polizei gerade im ländlichen Raum gestärkt werden muss.

Stand: 19.01.2017, 08:20