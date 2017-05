Big Data als Wahlkampfhelfer

Marco Schmitz ist Landtagskandidat für die CDU . Derzeit ist er viel im Straßenwahlkampf unterwegs, schließlich steht die Landtagswahl vor der Tür. Unterstützt wird der 36-Jährige dabei nicht nur von seinem Wahlkampf-Team aus Fleisch und Blut, sondern auch von einer digitalen App. Die hat ihm für besonders lohnende Hausbesuche etwa das Düsseldorfer Zooviertel empfohlen.

Denn dort ist nach den Berechnungen des digitalen Helfers die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass er auf CDU -Anhänger trifft. "Wir haben eine Potenzialanalyse durchführen lassen von einem Dienstleister und haben von dem Adressen bekommen, wo gesagt worden ist, dass in diesen Stimmbezirken oder in diesen Straßenzügen die Wahrscheinlichkeit über 60 Prozent liegt, dass die Menschen da CDU wählen" , erklärt Schmitz.

Viele Parteien setzen auf digitale Helfer

Wo wohnen potentielle CDU-Wähler?

Doch woher weiß das System, wo CDU -Sympathisanten wohnen? Die Daten basieren etwa auf alten Wahlergebnissen und gekauften Adressdaten. Doch die Software bietet noch tiefere Einblicke: Das System identifiziert beispielsweise auch Familien und Geringverdiener. So können Kandidaten bestimmte Zielgruppen passgenau mit ihren Argumenten ansprechen. Wahlkämpfer können in der App sogar Punkte sammeln und zum "Wahlkampf-Helden" aufsteigen.

"Connect17" und "Tür zu Tür"

"Connect17" hat die CDU ihre App genannt. Auch andere Parteien haben digitale Helfer im Einsatz. "Tür zu Tür" wurde etwa die Software der SPD getauft. Zusammen mit einem "Mobilitätsplaner" soll sie den Wahlkampfhelfern vor allem Viertel und Straßen anzeigen, wo jene Bürger wohnen, die für die Sozialdemokratie Sympathien haben, bisher aber ihr Kreuz nicht bei der SPD machten. Gegenden mit hoher Arbeitslosigkeit werden mit einem grünen Punkt angezeigt. Den Datenschutz will die Partei strikt einhalten: "Auf das Haus, auf einzelne Personen bezogene Daten haben wir nicht, erheben wir nicht und verwenden wir auch nicht" , betonte SPD -Generalsekretärin Katarina Barley. Auch die Grünen testen gerade eine Software, sie soll im Sommer vorgestellt werden.

Experte sieht noch "Luft nach oben"

Güttler: "Sehr, sehr viel Retro"