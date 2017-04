Fragen und Antworten zur Wahlberichterstattung des WDR

Wer darf an den TV -Runden teilnehmen, wer bekommt welche Interviews im Radio?

Tom Buhrow und die Moderatorinnen des "TV-Duell" und der "Wahlarena", Gabi Ludwig, Sonia Mikich, Sabine Scholt und Ellen Ehni

NRW -Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ( SPD ) und ihr Herausforderer Armin Laschet ( CDU ) werden am 02.05.2017 ab 20.15 Uhr im traditionellen TV-Duell aufeinandertreffen. In NRW gibt es, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, nur diese beiden aussichtsreichen Kandidaten für das Amt. Darum sind die Einladungen für das TV-Duell unstrittig.

Und am 04.05.2017 gibt es ab 20.15 Uhr die Sendung "Ihre Wahl - die Arena". Hier sind die Spitzenkandidaten der Parteien eingeladen, die bereits im Landtag in Fraktionsstärke vertreten sind. Dazu gehören SPD, CDU, Grüne, FDP und Piraten. Ebenfalls eingeladen sind die Vertreter der Parteien, die laut NRW-Trend gute Chancen haben, über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen, also Linke und AfD . Wenn eine Partei mit zwei Spitzenkandidaten antritt wie die Linke, dann wird die Person eingeladen, die auf Listenplatz eins steht. Also in diesem Fall Özlem Demirel.

Auch für das Radio und die Online-Berichterstattung von WDR.de gilt, dass die oben genannten sieben Parteien besonders im Fokus stehen.