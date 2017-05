Laschet attackiert Kraft

Beim Thema Innere Sicherheit verwies Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) auf eine gesunkene Jugendkriminalität. Auch bei der Bekämpfung der Einbruchskriminalität komme man voran. "Wir haben die Polizei systematisch ausgebaut" , sagte sie. CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet sagte, die Menschen hätten es satt, dass ein Terrorist wie Anis Amri nicht in Haft genommen worden sei. "Wir brauchen eine Nulltoleranz gegen Kriminelle."

Viele Wähler unentschlossen

Ellen Ehni (links) und Sabine Scholt

Zwischen 30 und 40 Prozent der Wähler in NRW sind nach Schätzungen von Infratest dimap noch unentschlossen. Die sieben Spitzenkandidaten hatten zusammen fast zwei Stunden Zeit, Wähler von ihrem Programm zu überzeugen. Die Fragen wurden von den WDR-Journalistinnen Sabine Scholt und Ellen Ehni gestellt. Die Vertreterinnen und Vertreter der sieben Parteien wurden ausgewählt, weil sie realistische Chancen haben, in den Landtag gewählt zu werden.

Der WDR hatte in einer Online-Umfrage und in Zuschauer-Hearings ermittelt, welche Themen den Menschen in NRW im Wahlkampf besonders wichtig sind. Die Ergebnisse wurden in der Wahlarena aufgegriffen.