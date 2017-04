Wie sind die Zahlen der Gerechtigkeits-Studie zu deuten?

WDR.de: Warum liegt NRW beim Gerechtigkeitsempfinden so deutlich über dem Bundesdurchschnitt?

Heiko Gothe

Heiko Gothe: Die allgemeine Wahrnehmung ist so, dass sechs von zehn Befragten sagen, es geht gerecht zu in Nordrhein-Westfalen. Ich persönlich fand es überraschend, dass NRW positiver gestimmt ist als der Bundesschnitt und als der Schnitt in den westlichen Bundesländern. Traditionellerweise ist es ja so, dass im Osten der Republik die gesellschaftlichen Verhältnisse eher als ungerecht wahrgenommen werden, im Westen sieht es eher positiv aus.

Aber möglicherweise hat die positive wirtschaftliche Entwicklung, die sich ja jetzt auch in NRW abzeichnete, dazu geführt, dass die Gesamtlage zumindest von einer Mehrheit als gerecht wahrgenommen wird. Wir müssen aber auch sehen: 31 Prozent, also fast ein Drittel, sagt, es geht in NRW ungerecht zu.

WDR.de: Der Gesamteindruck ist recht positiv, die Einzelergebnisse hingegen nicht. Wie kommt das?

Gothe: Wir haben in der Umfrage ja auch differenziert: Wir haben uns natürlich die Bereiche angeschaut, wo wir uns dachten, da könnte ein Gerechtigkeitsdefizit von den Bürgern wahrgenommen werden. Und das war dann ja auch in einigen Feldern so. Zwei Drittel sagen, die Verteilung von Vermögen ist ungerecht. Zwei Drittel sagen auch, die Höhe von Löhnen und Gehältern ist ungerecht. Das findet ja statt vor einer Debatte, die auch die Managergehälter betrifft: Was ist eigentlich eine gerechte Entlohnung auch für Führungskräfte?

Und 60 Prozent sagen, auf dem Wohnungsmarkt geht es ungerecht zu. Das ist für NRW ein wichtiges Feld, weil es hier viele Ballungsräume und Großstädte gibt. Das ist sicherlich eine Dimension, die uns aktuell und in den nächsten Jahren noch viele Schwierigkeiten machen wird. Der Wohnungsmarkt wird immer angespannter, ob man eine Wohnung mieten kann hängt zunehmend vom Geldbeutel ab.