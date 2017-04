Wie gerecht ist NRW?

Der WDR will es genau wissen: Wie denken die Nordrhein-Westfalen über Gerechtigkeit? Um das beantworten zu können, hat der WDR eine repräsentative Umfrage bei Infratest dimap in Auftrag gegeben. 1.003 Menschen in NRW wurden gefragt, ob es eher gerecht oder eher ungerecht im Land zugeht.