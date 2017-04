Rot-grüne Wahlversprechen: Was wurde umgesetzt?

Ganztagsschulen für alle

In ihrem Wahlprogramm versprach die SPD , dass bis 2015 " alle Kinder und Jugendlichen ein Ganztagsangebot in der Nähe erreichen können" .

Heute heißt es dazu im Schulministerium, die Landesregierung baue " Schritt für Schritt" Ganztagsangebote aus. Dazu würden Lehrerstellen und Personalkostenzuschüsse zur Verfügung gestellt.