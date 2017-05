Kraft tritt zurück

Kraft bei ihrer Rücktrittserklärung

Ministerpräsidentin Kraft gratulierte Laschet zu seinem Wahlsieg. Für die SPD habe es "nicht gereicht" , sagte die SPD-Landesvorsitzende. Sie übernahm die persönliche Verantwortung und trat mit sofortiger Wirkung vom Landesvorsitz und als stellvertretende Bundesvorsitzende der Sozialdemokraten zurück.

Laschet: "Wir haben gewonnen"

CDU-Landeschef Armin Laschet

CDU-Landeschef Armin Laschet dankte seinen jubelnden Parteifreunden in Düsseldorf: "Wir haben die Wahl gewonnen." Die Christdemokraten hätten ihre Wahlziele erreicht: Rot-Grün abzulösen und stärkste Partei zu werden. Laschet kündigte eine "andere Politik" für Nordrhein-Westfalen an. "Wir wollen nicht mehr Schlusslicht sein. Wir wollen in die Spitze der Länder", sagte der CDU-Bundesvize. FDP-Chef Christian Lindner feierte das beste Ergebnis der Liberalen überhaupt in NRW. Er will jetzt in den Bundestag durchstarten.