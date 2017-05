Wahlkampf im Ruhrgebiet

Der Schlagabtausch zwischen SPD und AfD zeigt, wie weit die Meinungen zum Ruhrgebiet auseinander gehen. "Das Leid im Pott", kommentierte die "Süddeutsche Zeitung" unlängst. "Abgehängt" - so wird die Region mit der vor allem im nördlichen Teil immer noch überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit oft beschrieben.

Ministerpräsidentin Kraft, geboren in Mülheim an der Ruhr, sagt dagegen: "Das Ruhrgebiet hat mit 2,3 Millionen genauso viele Beschäftigte wie zu den besten Zeiten von Kohle und Stahl." Die Landesregierung sieht das Revier auf einem guten Weg. Rot-Grün hatte Schrottimmobilien, Langzeitarbeitslosigkeit, Kriminalität in Problemstadtteilen und Kinderarmut schon vor Jahren den Kampf angesagt - mit durchwachsenem Erfolg.

Wahlkampf in der Wattenscheider Innenstadt

Zurück nach Bochum III - Herne II. Ein paar Tage nach der Podiumsdiskussion sehen sich die neuen Gegner SPD und AfD wieder. Es ist ein Samstag. In der Wattenscheider Fußgängerzone haben beide Parteien einen Infostand aufgebaut. Wenige Meter trennen die beiden Parteien. Man ignoriert sich. Beim Wochenend-Shopping lassen sich die Wattenscheider Kugelschreiber zustecken. Die meisten eilen bei dem kühlen Frühlingswetter an den Wahlkämpfern vorbei. Am SPD-Stand umarmt Kandidat Yüksel alte Bekannte. Bei der AfD holt sich eine Frau mit Kopftuch einen Luftballon für ihr kleines Kind ab.

Morddrohungen und Beleidigungen