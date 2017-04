Wie Armin Laschet die Wahl gewinnen will

Sympathisch, nett, ein bisschen langweilig. So wird Laschet oft beschrieben. Aber ist er ein Siegertyp?

Der politische Gegner verspottet Laschet gern als " Wackeldackel ", weil er manchmal allzu leicht Positionen einnimmt und wieder räumt. Beim Nichtraucherschutz zum Beispiel oder den Studiengebühren. In der eigenen Partei sind nicht wenige genervt von Laschets Zurückhaltung. Bei der Katastrophen-Bilanz der Regierung Kraft, so heißt es, müsste es ein Leichtes sein, die Wahl zu gewinnen. Doch Laschet tut sich schwer. Die Umfragen immerhin deuten wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen an.

Laschet geht dahin, wo die CDU ohnehin stark ist

Der Kandidat pflanzt einen Baum

Also Aufholjagd. Und dafür tourt Laschet vor allem durch jene Gegenden, in denen die CDU traditionell stark ist. Es sind die ländlichen Regionen, besonders in Westfalen, Lippe oder dem Münsterland. Von Soest geht die Busfahrt ins beschauliche Bad Sassendorf. Dann weiter nach Bad Lippspringe, wo Laschet eine Esskastanie pflanzen darf. Die Tour endet schließlich in Beverungen gleich an der Landesgrenze zu Niedersachsen.

Warum macht Laschet das? Er wolle die Kern-Klientel mobilisieren, sagt der Kandidat. Auf die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, Wechselwähler zu gewinnen, schüttelt er den Kopf. "Ein starkes Ergebnis werden wir nicht im Norden Duisburgs holen" , sagt er. Wichtiger sei, all jene in NRW zu motivieren, bei der CDU ihr Kreuz zu machen, die 2013 bei der Bundestagswahl für Merkel gestimmt hätten. "Wenn das gelingt, gewinnen wir haushoch."

Enttäuschung über die Grünen

Laschet ist aber nicht Merkel. Und auch nicht Lindner. Ausgerechnet der umtriebige FDP -Chef könnte Laschets Aufholjagd gefährden. Denn die FDP wildert in den konservativen Regionen des Landes - und liegt in Umfragen bei über zehn Prozent. Für Laschet macht es die Sache kompliziert. Er muss mit seiner CDU stärkste Kraft werden, wenn er im Koalitionspoker nach der Wahl eine Chance haben will. Deshalb gibt er jetzt häufiger den Liberalen einen mit: "Jede Zweitstimme an die FDP geht dem Neuanfang verloren" , spricht er in die Mikrofone.