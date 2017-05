Besuch einer Kita (mit Ziegen im Garten)

Erste Station bei einem Pharmaunternehmen in Monheim. Lindner besucht die Betriebs-Kita. Dann ein kurzes Gespräch mit Angestellten. Pharma sei eine "Schlüsselbranche" , lobt Lindner. Er ermuntert dazu, ihm noch eine E-Mail mit konkreten Forderungen an die Politik zu schicken. Kurzer Mittagssnack. Gruppenfoto. Die Ziege im grünen Kita-Garten soll er wegen Lausbefalls nicht streicheln. Lindner hält sich daran.

Kritik an Kraft

FDP-Chef Lindner mit dem möglichen Nachfolger in NRW, Fraktionsvize Joachim Stamp

Nächste Station. Interview bei einem Radiosender in Köln. Zwischendurch im Bus immer wieder Interviews. Wahlkampf-Rhetorik. Hannelore Kraft? Ja, die SPD -Politikerin könne NRW repräsentieren, sei aber eine "schlechte Managerin" , sagt Lindner. Die Ministerpräsidentin steht im Zentrum seiner Kritik, wobei er ein sozialliberales Regierungsmodell, das Gerhart Baum und Burkhard Hirsch in guter Erinnerung haben, nicht ausschließt. Auch die CDU rügt er, weil die nur den "Status Quo" verwalten wolle. Der AfD wirft Lindner ein gestriges Gesellschaftsbild vor.

Was sagt der FDP-Chef zur Kritik, dass er zur Landtagswahl antritt, obwohl er doch im Herbst in den Bundestag wechseln will? "Das ist ein großer Nutzen. Unser Wahlergebnis zahlt auch schon ein auf die Bundestagswahl" , sagt Lindner. Man kann das als politische Dreistigkeit bewerten oder für einen genialen Schachzug halten. Die Wähler müssen entscheiden, ob sie eine Partei mit Spitzenkandidat wollen, der seine Fahrkarte für die nächste Reise schon in der Ledertasche hat.

Ist das eine neue FDP?

Die FDP - 2013 politisch noch für mausetot erklärt - wird im Wahlkampf verkauft wie ein Start-Up. Seine jungen Mitarbeiter sagen "Christian" , wenn sie über Lindner sprechen.

Ist das noch die alte FDP - oder eine neue Lindner-Partei? Der öffentliche Auftritt ist vielleicht der modernste unter allen NRW-Parteien. Aber die Inhalte sind ziemlich gleich geblieben im Vergleich zur alten, unpopulären FDP. Gegen zu viel "Wohlfahrtsstaat" ist die Partei. Wirtschaftsliberal sind die Freidemokraten - so wie immer. Bildung steht im Programm weiter vorn als früher.

Der Tag endet in Aachen. 500 Anhänger sind gekommen. Sie trotzen dem starken Regen und feiern Lindner mit viel Applaus. Der Spitzenkandidat posiert für Selfies mit Fans - und sogleich auch für die Reporter-Entourage. Am nächsten Tag geht die Tour weiter.

Schon lange aufstrebend

Lindner beantwortet Reporter-Fragen zum Auftakt der Tour

Vor 17 Jahren zog Lindner erstmals als ganz junger Abgeordneter in den Landtag ein. Damals war Wolfgang Clement Ministerpräsident. Jürgen Möllemann war Landeschef der FDP. Lindner galt damals als jung, dynamisch, aufstrebend. 17 Jahre lang aufstrebend. Allein das ist ja schon mal eine Leistung - wobei Lindner auch Rückschläge hinnehmen musste, etwa als glückloser Generalsekretär der Bundespartei.

Auf Plakaten, in den FDP-Wahlkampfvideos, auch an diesem langen Kampagnentag wirkt Lindner immer wie auf Reisen. Er läuft zügig, fast ein wenig gehetzt. NRW ist eine Zwischenstation. Am 14. Mai werden die Wähler entscheiden, ob sie dem durchreisenden Lindner einen Schub geben wollen. Womöglich ist der Schub so stark, dass Lindners FDP in der Regierung landet - in Düsseldorf, später vielleicht auch in Berlin.