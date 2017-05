Straßenbau-Streit: Kraft wirft Merkel falsche Aussage vor

Kraft verärgert über Merkel

Kanzlerin Merkel und CDU-Spitzenkandidat Laschet

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ( SPD ) reagierte in ungewöhnlich scharfer Form auf Merkels Kritik. Es sei gerade in Zeiten von Fake News "einer Kanzlerin unwürdig" , sich mit falschen Zahlen in einen Wahlkampf zu begeben, sagte Kraft dem WDR . NRW habe keinesfalls Geld zurückgegeben, sondern aus anderen Ländern noch Geld bekommen, "weil wir so gut waren mit unseren Planungen" .

CDU: Frechheit