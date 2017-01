NRW sucht über 100.000 Wahlhelfer

Die Vorbereitungen zur Landtagswahl in NRW am 14. Mai laufen auf Hochtouren. NRW-Wahlleiter Wolfgang Schellen stellte am Donnerstag (26.01.2017) in Düsseldorf insgesamt fünf Projekte rund um die Wahlen im bevölkerungsreichsten Bundesland vor. Die Bandbreite reiche von der Online-Lernplattform für Wahlvorstände über Wahlinformationen in leichter Sprache bis zu einer Facebook-Kampagne für Erstwähler, sagte Schellen. Am Wahlsonntag werden mehr als 100.000 Helfer benötigt.