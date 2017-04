Tombola und Erfrischungsgeld für Wahlhelfer

In 128 Wahlkreisen werden am 14. Mai die neuen Abgeordneten des künftigen Landtags NRW gewählt. Wahllokale wird es aber weitaus mehr geben, da die einzelnen Wahlkreise meist in Unterbezirke aufgeteilt sind. Während es in Düsseldorf, Essen und Oberhausen nach Auskunft der dortigen Sprecher gut aussieht, suchen Städte wie Dortmund, Duisburg und Köln teils noch händeringend nach Freiwilligen für diesen Tag.

In Duisburg fehlt noch die Hälfte

Von den 6.500 benötigten Helfern fehlten noch 1.300, sagt eine Sprecherin der Stadt Köln. In Duisburg werden noch etwa 1.000 Wahlhelfer gesucht. Allerdings sei die Situation dort bei den vergangenen Wahlen vorab ähnlich gewesen, es habe aber zuletzt noch viele Nachmeldungen gegeben, heißt es aus Duisburg.

Dortmund dagegen verzeichnet bereits konkrete Absagen. Viele der Wahlhelfer, die sonst zur Stelle sind, hätten keine Zeit, sagt Stadtsprecher Maximilian Löchter und spricht von einer " großen Herausforderung ". Bislang sei es aber immer irgendwie noch gelungen, genug Helfer aufzutreiben.

Tombola in Mülheim

Dabei locken die betroffenen Städte mit diversen Angeboten, um den ehrenamtlichen Einsatz attraktiver zu machen: In Köln gibt es ein " Erfrischungsgeld " - je nach Posten zwischen 40 und 100 Euro. Wer zu zweit kommt, erhalte 15 Euro " Teambildungsprämie ". In Mülheim an der Ruhr hat die Stadtverwaltung eine Tombola mit 25 Preisen für die Freiwilligen gestartet - Gesamtwert 10.000 Euro, Hauptpreis: ein Reisegutschein in Höhe von 1.800 Euro. Die Idee scheint zu funktionieren: Mülheim habe seine Wahlhelfer bereits zusammen, erklärt ein Stadtsprecher.

Wie geht Wahlhelfer? Infos im Internet

Im Internet informieren viele Städte ausführlich darüber, wie die Aufgaben der Wahlhelfer genau aussehen und was es zu beachten gilt. Die Stadt Duisburg beispielsweise informiert mittels Schulungsclips online über den Ablauf am Wahltag im Wahllokal. Zwei Schichten wechseln sich dort im Lauf des Tages ab. Generell müssen laut Gesetz mindestens drei Wahlhelfer ständig in einem Wahllokal anwesend sein, fünf sind während der späteren Stimmauszählung vorgeschrieben.