Wahl-Überprüfung führt zu leichten Veränderungen

Wahlleiter: "Nicht mandatsrelevant"

Hintergrund der Aktion waren außergewöhnlich viele Fehlermeldungen, die vonseiten der AfD eingegangen waren. Nach der Wahl habe es rund ein Dutzend Mails mit Beschwerden gegeben, sagte der Sprecher. Der Landeswahlleiter habe dann Ende vergangener Woche die NRW -weite Überprüfung angeordnet. "Es ist nicht nur die AfD betroffen, sondern es gibt fehlerhafte Ergebnisse für nahezu alle Parteien" , so der Sprecher.

Vorfälle in Mönchengladbach und Gütersloh

Wie viele Pannen gab es bei der Wahl?

Schon in der vergangenen Woche war ein Fall aus einem Wahlbezirk in Mönchengladbach bekannt geworden. Dort hatte die AfD nach dem vorläufigen Endergebnis 7,6 Prozent der Erststimmen, allerdings keine Zweitstimme erhalten. Aufgrund dieses kuriosen Ergebnisses wurde eine Neuauszählung veranlasst. Das Ergebnis: Tatsächlich hatte die Partei 8,6 Prozent der Zweitstimmen bekommen.

Polizei prüft Verdacht

Die Polizei in Mönchengladbach prüft nun den Verdacht auf Wahlbetrug. "Wir haben einen entsprechenden anonymen Hinweis erhalten und prüfen, ob ein Wahlbetrug in Betracht kommt" , sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Sollte sich dabei ein Anfangsverdacht ergeben, werde man ein Ermittlungsverfahren einleiten. In Gütersloh wurden in zwei Bezirken die Ergebnisse der AfD und der ADD (Allianz Deutscher Demokraten) bei der Übermittlung vertauscht.

Konsequenzen bei erkennbaren Fehlermustern

Eine mögliche Fehlerquelle kann vor Ort das Eintragen der Zahlen in die Ergebnislisten sein, wenn etwa eine Zeile verrutscht. Laut Landeswahlleiter gibt es zwischen den Wahllokalen und ihm als Empfänger mehrere Überprüfungsstufen. Das System habe sich bislang bewährt, sagte der Sprecher. Sollten nun aber bestimmte Fehlermuster erkennbar werden, würden daraus Konsequenzen gezogen.

Jurist: Ungewöhnlicher Schritt

Der Landtag in Düsseldorf

Der Düsseldorfer Rechtsanwalt und Berater des Vereins Mehr Demokratie in NRW, Robert Hotstegs, sagte dem WDR : "Ungewöhnlich ist es schon, dass es jetzt zu dieser Überprüfung kommt." Im Moment gehe er aber wie der Landeswahlleiter davon aus, dass die Zahl der Fehler nicht entscheidend für den Ausgang der Wahl war. Kann man aus den Pannen lernen? "Es wäre sicherlich besser, künftig flächendeckend alle Wahlhelfer zu schulen und nicht nur die Wahlvorsteher. Angesichts der vielen Ehrenamtlichen sprengt dies aber momentan den organisatorischen Rahmen" , sagte der Jurist.

Wahl könnte noch angefochten werden - aber wegen FDP -Panne