Der Faktencheck zum Wahlduell

Eine Stunde lang beharkten sich die beiden Spitzenkandidaten. Dabei fielen teils gegensätzliche Aussagen.

Hannelore Kraft zur Wirtschaftssituation in NRW: Das Land liege mit seinem Wirtschaftswachstum nur 0,1 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt - und nur 0,3 Prozent hinter Bayern. Das Wirtschaftswachstum in NRW betrage 1,8 Prozent.

Tatsächlich nennt die Ministerpräsidentin bis aufs Komma genau die offiziellen Zahlen. Die Aussage ist also wahr. Aber: Mit einem anderen Blick auf die Statistik sieht die Entwicklung schwächer aus. Die CDU zählt in einer Pressemeldung in derselben Statistik die Jahreswerte des Bruttoinlandsprodukts zusammen. Seit Krafts Regierungsantritt 2010 komme NRW da lediglich auf zehn Prozent Wachstum, der Bund aber auf 14 Prozent. Gleiche Zahlen, andere Perspektive.

Armin Laschet sagt: In Duisburg gibt es 120 Schrottimmobilien, und keiner habe etwas dagegen getan.

Wessen Aussagen sind richtig?

Laut Ordnungsamt der Stadt gibt es in Duisburg aktuell 70 " Schrottimmobilien " - Häuser, die teils ohne Strom- und Wasserversorgung sind, in denen sich Schimmel, kaputte Fenster und Türen finden. Bis jetzt seien 17 Schrottimmobilien zum Teil gesperrt oder ganz geschlossen worden, weil die Risiken für die Bewohner zu groß waren, so die Stadt. Die Aussage Laschets ist also falsch. Aber: Laschet kritisiert auch, dass lange nichts gegen das Problem unternommen wurde. Tatsächlich werden solche Häuser nach Informationen der Stadt Duisburg erst seit einem halben Jahr regelmäßig kontrolliert.

Armin Laschet sagt: " Seit Herr Groschek Verkehrsminister ist, hat sich die Zahl der Staus in Nordrhein-Westfalen verdoppelt."

Die CDU bezieht sich auf die ADAC -Staubilanzen. Tatsächlich ergibt sich aus den bloßen Zahlen mehr als eine Verdoppelung der Staukilometer in NRW : Waren es 2012 noch 161.000 Kilometer, zählte der ADAC im vergangenen Jahr 388.000 Kilometer. Der ADAC warnt jedoch: Jahresvergleiche mit diesen Zahlen seien nicht sinnvoll. Die Steigerung liege auch daran, dass besser und mehr gemessen werde als vorher.

Diese Aspekte " zusammen verursachen unserer Einschätzung nach 50 Prozent des Wachstums der Stauzahlen" , so der Verein. Bereinigt kommt der ADAC auf 274.500 Kilometer für 2016. Für eine Verdopplung gegenüber 2012 fehlen 47.500 Staukilometer.

Die Aussage Laschets ist also größtenteils falsch. Die Statistiken des NRW-Verkehrsministeriums fallen übrigens deutlich niedriger aus. Demnach bildeten sich 2012 rund 55.800 Kilometer Stau, im Jahr 2016 waren es 85.674 Kilometer.

Hannelore Kraft zur Haushaltssituation der Kommunen: Waren 2012, zu Beginn ihrer Amtszeit, noch 138 NRW-Kommunen im Nothaushalt, seien es jetzt nur noch acht.

Die Aussage stimmt laut Innenministerium. Als Nothaushaltkommune galten am 21.12.2016 nur noch die Kommunen Hagen, Horstmar, Rommerskirchen, Bergneustadt, Weilerswist, Herzogenrath, Monschau und Neunkirchen.