Der #wahlwatch-Faktencheck zur Wahlarena

Hannelore Kraft (SPD) sagt, die rot-grüne Landesregierung habe mehr Polizisten eingestellt (derzeit 2.000 pro Jahr) als zuvor die CDU-geführte Landesregierung (1.000 Polizisten).

#wahlwatch-Recherchen zeigen: Unter Schwarz-Gelb wurden zuletzt jährlich 1.100 Polizeianwärter eingestellt. Die rot-grüne Regierung stellt derzeit 1.920 Polizisten pro Jahr ein - also 820 mehr, als die Vorgängerregierung. Krafts Aussage ist damit fast richtig.

Marcus Pretzell (AfD) äußert in Richtung des CDU-Vorsitzenden Laschet, dass der Berlin-Attentäter Anis Amri "aus Italien kommend, 2015 im Zuge der Merkelschen Grenzöffnung, der großen, von Ihnen damals bejubelten", eingereist sei.

AfD-NRW-Chef Pretzell vs. Armin Laschet