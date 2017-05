Wenn der Kandidat im Gefängnis sitzt

Das passive Wahlrecht

NRW -Landeswahlleiter Wolfgang Schellen erklärt, man müsse für das passive Wahlrecht, also die Wählbarkeit, "mindestens drei Monate vor dem Wahltag seine Wohnung in NRW haben." So regelt es Paragraf 4, Absatz 1 des Landeswahlgesetzes. Wohnung sei laut Bundesmeldegesetz "jeder umschlossene Raum, der zum Wohnen oder Schlafen benutzt wird." Also auch eine Zelle in einer Justizvollzugsanstalt.