Video: NRW Markt Box – NRW Wahl

Markt | 10.05.2017 | Länge: 11:34 Min.

Am 14. Mai wählt Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag. Die Bürger entscheiden damit, wie in NRW Probleme gelöst werden. Die WDR-Verbrauchersendung Markt ist in den NRW-Städten unterwegs und bittet die Menschen auf der Straße um ihre Ideen und Lösungsansätze für dringende Probleme in NRW. | video