Kraft und Laschet schenken sich nichts beim Duell

Bei welchen Themen konnte Laschet punkten?

Armin Laschet wirkte gut vorbereitet

Das Duell begann mit dem Thema, das Laschet zum wichtigsten Wahlkampfthema erkoren hat: der inneren Sicherheit. Hier konnte der CDU-Mann punkten. Er warf der Regierung Kraft vor, zu wenig gegen Einbrüche zu unternehmen, die Schleierfahndung nicht zu erlauben. Richtig unangenehm wurde es für Kraft, als Laschet auf den Berliner Attentäter Anis Amri und die Frage zu sprechen kam, warum der Tunesier nicht in Haft genommen wurde. NRW-Innenminister Ralf Jäger nannte Laschet ein "Sicherheitsrisiko" .

Kraft reagierte defensiv, sagte, sie sehe bis heute keinen Grund, ihren Innenminister "nach Hause zu schicken" .

Beim Thema Bildung beklagte der CDU-Mann immer wieder den Unterrichtsausfall an den Schulen. Er versprach, dieses Problem sofort anzugehen, wenn er in Regierungsverantwortung kommen sollte.

Bei welchen Themen konnte Kraft überzeugen?

Kraft konnte mit sozialen Themen punkten

Kraft war häufig gezwungen, sich gegen Vorwürfe Laschets zu wehren. Bei der inneren Sicherheit gelang das nicht. Bei der Gerechtigkeitsfrage durchaus. Sie verwies auf ihre Programme zur Prävention, erinnerte daran, dass sie mit Landesgeld klammen Kommunen aus der Schuldenfalle herausgeholfen habe, verwies auf den ausgeglichenen Haushalt im vergangenen Jahr.

Punkten konnte Kraft mit dem geplanten Programm zur kostenlosen Kernzeit bei den Kindergärten. Bei der Frage der Finanzierung verwies sie auf die eine Milliarde Euro, die NRW künftig mehr aus dem Länderfinanzausgleich bekommen wird. Dieses Geld werde in Bildung, Sicherheit und Kinder investiert.

Als Laschet Kraft vorwarf, Rot-Grün sei Schuld am Dauer-Stau im Land, konterte Kraft damit, dass unter der Vorgänger-Regierung viele Planungs- und Ingenieursstellen abgebaut worden seien. Punkt Kraft.

Wer hat gewonnen?

Einen klaren Sieger gab es nicht, aber leichte Vorteile für Laschet. Kraft war oft in der Defensive, wirkte reizbar und bot bei vielen Themen Angriffsflächen. Laschet auf der anderen Seite fiel einige Male damit auf, auszuweichen. So blieb er beispielsweise selbst auf mehrfache Nachfrage, was er tun würde, um die Probleme im Ruhrgebiet zu lösen, vage: Seine Priorität liege beim Schaffen von Arbeitsplätzen, sagte er.

Also doch eine Große Koalition?

Keiner der beiden erwähnte diese wohl wahrscheinlichste Koalitionsvariante nach der Wahl. Kraft sagte, sie wolle mit den Grünen weitermachen. Rot-Rot-Grün schloss sie nicht aus, machte aber ihre Skepsis gegenüber den Linken ziemlich deutlich. Laschet sagte im Anschluss an das Duell, er hoffe auf Schwarz-Gelb.

Gab es peinliche Momente?

Eigentlich nicht. Lustig war ein Versprecher Laschets. Er sagte, bei der Hogesa -Demo in Köln hätten sich Hooligans und Salafisten zusammengetan. Dafür gabe es im Netz einigen Spott.

Stand: 02.05.2017, 23:59