Rechtsruck bei der Landtagswahl befürchtet

Mit der Kampagne "Vielfalt schätzen - Rassismus ächten!" soll vor der Landtagswahl ein deutliches Signal gegen Rassismus und Rechtsextremismus gesetzt werden. "NRW ist ein Bundesland, das stark von Migration geprägt ist, und in dem ein multikulturelles Miteinander zum alltäglichen Leben gehört" , betonte Tayfun Keltek, Vorsitzender des Landesintegrationsrates NRW, am Montag (13.02.2017) in Düsseldorf. Teil der Kampagne ist eine Studie des Forschungsschwerpunktes Rechtsextremismus/Neonazismus der Hochschule Düsseldorf zu Rechtsaußenparteien und ihren Aktivitäten vor der Landtagswahl.

AfD sorgt für Konkurrenz

Häusler: "AfD alles andere als gut aufgestellt"

Darin beschreibt der Rechtsextremismusforscher Alexander Häusler einen Wandel in der rechten Szene in NRW: "Das rechte Feld sortiert sich neu" , erkennt Häusler. Nachdem NRW jahrelang als aussichtsloses Pflaster für Rechtspopulisten galt, haben die extrem rechts orientierten Parteien nun durch das Aufkommen der AfD starke Konkurrenz erhalten. Dadurch habe sich die Sympathisantenbasis einst isolierter rechter Randgruppen bis ins Bürgertum verbreitert, so Häusler. Zwar habe es in NRW, wie in ganz Deutschland, schon lange auch extrem rechts orientierte Einstellungen in den Köpfen gegeben. Bislang habe sich das aber nie als große Bewegung oder an der Wahlurne niedergeschlagen.

So hatte etwa "pro NRW" bei der letzten Landtagswahl nur 1,5 Prozent der Stimmen geholt. Jetzt tritt die Partei gar nicht mehr zur Landtagswahl an. Häusler wertet das als "Verzweiflungstat" ihres Vorsitzenden Markus Beisicht. Denn die politische Agenda der "pro"-Bewegung sei mittlerweile vollständig von der AfD kopiert worden.