Michael Groschek soll die NRW-SPD führen

Analyse der Niederlage nach der Bundestagswahl

Ein Schub aus NRW wird im Bundestagswahlkampf dringend gebraucht, deshalb setzt die Partei mit dem alten Haudegen Groschek auf Erfahrung und in vielen Kämpfen erprobte Angriffskraft. Groschek kündete an, dass die Partei sich in einer ersten Phase auf die Bundestagswahl konzentriert und in einer zweiten Phase, die von Oktober bis Januar dauern soll, werde man sich mit den Gründen für die Wahlniederlage auseinandersetzen: "Nichts wird unter den Teppich gekehrt" , so der designierte NRW-SPD-Parteichef.

Alte Gesichter für einen Neuanfang

Mit Groschek und Schulze übernehmen zwei Minister aus dem Kabinett Kraft das Ruder. Das ist für Martin Schulz aber keine Belastung, ganz im Gegenteil: "Parteien brauchen Kontinutität." Zudem würde Svenja Schulze eine junge Wählerschaft ansprechen. Und Groschek sagte trotzig: "Ich schäme mich nicht meiner Arbeit."

Groschek der Übergangskandidat

Mike Groschek ist 60 Jahre alt, bei der nächsten Landtagswahl in fünf Jahren hätte er das Rentenalter erreicht. Wird er dann auch der Herausforderer von Armin Laschet? Groschek antwortete ausweichend auf die Frage. Wichtig sei nun, sich auf die nächsten Wahlen zu konzentrieren und nannte neben der Bundestagswahl noch die Europa- und die Kommunalwahlen.

Die nächsten Europawahlen sind 2019, die nächsten Kommunalwahlen in NRW im Herbst 2020. Kann also gut sein, dass danach ein Spitzenkandidat das Ruder der NRW-SPD übernimmt, um dann 2022 um den Wiedereinzug in die Staatskanzlei zu kämpfen.

Stand: 19.05.2017, 17:47