Nutzt der Schulz-Hype der NRW-SPD?

Hält dieser Effekt an? Das ist die Frage. Die Bundestagswahl ist ja erst im September. In NRW jedoch wird schon in gut drei Monaten gewählt. Kann Schulz die Genossen an Rhein und Ruhr beflügeln?

Schub für eine "ausgelaugte Partei"

Die SPD selbst ist sich da sicher. Immerhin sei Schulz Nordrhein-Westfale. Politikwissenschaftler Martin Florack von der Universität Duisburg-Essen sieht das differenzierter. Der Umfrage-Erfolg von Martin Schulz sei gut für das Seelenleben der Partei, sagt er auf Anfrage des WDR .

Es nütze der innerparteilichen Mobilisierung: "Es ist wahnsinnig wichtig für die Wahlkampf-Dynamik, wenn die Parteimitglieder eine Aussicht auf Erfolg haben." Vor Schulz, so Florack, habe die NRW-SPD ausgelaugt gewirkt. "Den neuen Schub kann sie gut brauchen."

"Der Messias von heute ist schnell der Depp von morgen."

Die allgemeine Stimmungslage sei auch bei der NRW-Wahl ein wichtiger Faktor, so Florack. Hannelore Kraft hätte 2010 nicht gewonnen, wenn Schwarz-Gelb im Bund nicht so unbeliebt gewesen wäre. Die Frage sei nur, ob der Trend anhalte. "Der Messias von heute ist schnell der Depp von morgen."

Außerdem werde Schulz nicht direkt mit NRW in Verbindung gebracht, sagt der Politikwissenschaftler. Seine von Brüchen durchzogene Lebensgeschichte passe zwar zum Nimbus der Arbeiterpartei im Land. Wichtig für die landespolitische Wahrnehmung sei aber die Ministerpräsidentin, nicht der Kanzlerkandidat.

Armin Laschet: "Ich verspüre keine Panik"

Laschet: "Keiner darf sich zu sicher fühlen"

In jedem Fall ist die politische Konkurrenz beunruhigt. Das war am Freitag (03.02.2017) bei Armin Laschet zu beobachten. Panik verspüre er keine, sagte der CDU-Landeschef in Düsseldorf. Man müsse Schulz aber ernst nehmen. Vor allem müsse der Streit innerhalb der Union enden. "Keiner darf sich zu sicher fühlen" , sagt Laschet.

Inhaltlich sieht er aber keinen Grund, seine Strategie für den Wahlkampf auf Schulz einzustellen. "Ich erkenne nicht, was am Kurs der SPD anders sein soll" , sagt er. Man müsse abwarten, ob der Hype anhalte.

Stand: 03.02.2017, 13:19