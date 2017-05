Fast nur Gewinner: NRW-Reaktionen auf Schleswig-Holstein-Wahl

Kraft will "rund um die Uhr kämpfen"

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hat das Ergebnis der Wahl in Schleswig-Holstein als "bittere Niederlage und eine schwere Enttäuschung für die SPD" bezeichnet. "Da gibt es nichts zu beschönigen", erklärte Kraft am Sonntag. Die NRW-SPD werde die kommenden sieben Tage bis zur Landtagswahl nutzen und "rund um die Uhr kämpfen". Es komme jetzt vor allem darauf an, die vielen noch unentschiedenen Wähler zu erreichen.

FDP: Rot-Grün wird scheitern

Nachdem sich die FDP in Schleswig-Holstein von 8,2 auf 11,5 Prozent der Stimmen steigern konnte, sehen sich die Liberalen in NRW für die Wahl am Sonntag gestärkt. "Das tolle Ergebnis der Freien Demokraten an der Küste gibt uns starken Rückenwind für den Schlussspurt im NRW-Wahlkampf", erklärte der Generalsekretär der FDP NRW, Johannes Vogel. Wie die rot-grüne Regierung an der Küste werde auch die rot-grüne Regierung in NRW scheitern, sagte Vogel.

Fortsetzung von Rot-Grün in NRW zweifelhaft

Auch die NRW-Grünen sehen das gute Abschneiden ihrer Partei in Schleswig-Holstein als positives Zeichen für ihren eigenen Wahlkampfendspurt. "Ein Woche vor der Wahl bekommen wir damit ordentlich Rückenwind", erklärte NRW-Grünen-Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann am Sonntag. "NRW kann sich auf einen leidenschaftlichen Endspurt der Grünen in diesem Wahlkampf freuen." Dass die rot-grüne Regierungskoalition an der Küste nach den Verlusten der dortigen SPD abgewählt ist, kommentierte Löhrmann nicht. Auch in Nordrhein-Westfalen ist eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition Umfragen zufolge zweifelhaft. SPD und CDU in NRW liegen Umfragen zufolge etwa gleichauf.

Grüne: Absage an Jamaika-Bündnis

Ein sogenanntes Jamaika-Bündnis von CDU, FDP und Grünen, wie es derzeit in Schleswig-Holstein diskutiert wird, hat in NRW kaum Chancen: Auf einem kleinen Parteitag am Sonntag in Bochum erteilten die NRW-Grünen der Politik von CDU und Liberalen eine deutliche Absage. Die CDU stelle Klima- und Umweltschutz wieder als wirtschaftsfeindlich dar, die FDP stehe für Studiengebühren und das Ende der Solidarität.