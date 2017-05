QR-Code-Fehler bei Briefwahlanträgen

Der Software-Fehler trat offenbar in der Zeit vom 21. bis 26. April auf. Wer in dieser Zeit den auf der Wahlbenachrichtigung gedruckten " QR -Code" genutzt hat, um Briefwahlunterlagen zu beantragen, könnte von der Panne betroffen sein. In diesem Zeitraum sind nach Angaben mehrerer Kommunen in NRW einige Anträge nicht korrekt übermittelt worden.

Fehler in Melderegister-Software

QR-Codes können per Smartphone gescannt werden

Beim " QR -Code" handelt es sich um einen gedruckten quadratischen Zeichenblock, der mit einer entsprechenden App vom Smartphone gescannt und verarbeitet werden kann. Aufgrund eines Fehlers in der Melderegister-Software sollen in einigen Fällen die so übermittelten Antragsdaten nicht beim Wahlamt der Kommune angekommen sein. Die Betroffenen haben dadurch auch keine Eingangsbestätigung an ihre E-Mail-Adresse erhalten.

500 Wähler in Paderborn betroffen

Wer noch auf seine so beantragten Briefwahlunterlagen wartet, sollte sich umgehend beim Wahlamt seiner Kommune melden. Diese versucht in vielen Fällen aber auch selber, Kontakt zu den betroffenen Wählern aufzunehmen. Denn die übermittelten Daten wurden zwar intern nicht an die richtige Stelle weitergeleitet, konnten aber offenbar größtenteils rekonstruiert werden.