Verzicht zugunsten der AfD: Pro NRW nimmt nicht an NRW-Wahl teil

Die rechtsextremistische Partei Pro NRW nimmt nicht an der nordrhein-westfälischen Landtagswahl am 14. Mai 2017 teil. " Angesichts des nahezu sicheren Landtagseinzugs der AfD wäre eine Konkurrenzkandidatur derzeit kontraproduktiv und würde letztendlich nur den verbrauchten Altparteien nutzen ", teilte der Landesverband am Montag (13.02.20179) auf seiner Homepage mit.

Pro NRW wolle sich stattdessen auf die Kommunalwahl 2020 konzentrieren. Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes hat Pro NRW etwa 800 Anhänger.