AfD-Chef Pretzell räumt Fehler ein

Anfang des Jahres war die AfD noch zweistellig, jetzt steht die Partei in Wahl-Umfragen zwischen sechs und acht Prozent. AfD -Landeschef Marcus Pretzell geht dennoch davon aus, bei der Landtagswahl in NRW ein besseres Ergebnis erzielen zu können, als seine Parteifreunde in Schleswig-Holstein. Dort war die Partei bei der Landtagswahl am Sonntag (07.05.2017) mit 5,9 Prozent nur knapp über die Fünf-Prozent-Hürde gekommen.