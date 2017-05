Höhenflug und Absturz der Piraten am Rhein

Nöhlende und zankende Mitglieder

Die Piraten wurden also Opfer ihres Erfolgs und ihres besonderen Politikstils: Ihr leidenschaftliches Engagement für eine Weiterentwicklung der Demokratie mit transparenteren Entscheidungen und mehr Bürgerbeteiligung verbrannte zwischen nöhlenden, zankenden Mitgliedern, Fehlern in der Parlamentsarbeit und enttäuschten Wählern. Chefpirat Schiffer: "Der frühzeitige Einstieg in die Parlamente hat Kraft und Energie gekostete. Es hat die junge Partei vor Anforderungen gestellt, die sie nicht erfüllen konnte."

Die dreifache Überforderung

Die Piraten waren chronisch dreifach überfordert: Als Newcomer hatten sie Mühe, sich in die traditionellen Systeme einzuarbeiten. Außerdem wollten sie die parlamentarischen Strukturen reformieren und gleichzeitig die eigene Partei mit einer modernen Basisdemokratie auf digitale Beine stellen. Das alles ohne viel Geld oder bezahlte Mitarbeiter. Am Ende scheiterte die Partei an diesen Ansprüchen.

Mitgliederschwund in der NRW-Fraktion

Michele Marsching

Hinzu kamen Pannen und Skandale. Zum Beispiel um den Piraten-Landtagsvizepräsidenten Daniel Düngel und seine Geldprobleme, unerlaubte Software auf Arbeitsrechnern und ungeschickte Tweets von Landtagsabgeordneten. In den letzten zwei Jahren ist es ruhiger geworden. Drei Piraten haben die Fraktion verlassen. Die Partei hat die Hälfte ihrer Mitglieder verloren.