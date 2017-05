Parteilos in den Landtag? Geht das?

Florian Marbach kommt im Wahlkampf ohne Luftballons, Rosen oder sonstige Werbeartikel aus. Lediglich zwei Wahlkampfplakate und einige Flyer hat der parteilose Landtagskandidat für den Wahlkreis Oberhausen I erstellt – in Eigenregie. "Ich habe 200 Euro Wahlkampfbudget, Parteikandidaten haben dagegen 20.000 Euro", sagt Marbach, der sein Geld als Beamter im Düsseldorfer Finanzministerium verdient. Seinen Wahlkampf bestreitet der 39-Jährige aus eigener Tasche.

Vom Feierabendmarkt zum Monatsmarkt

Marbach setzt auf das direkte Gespräch, einen Wahlkampfstand braucht er dafür nicht. Am liebsten ist er auf den Märkten unterwegs, so wie diesmal auf dem monatlichen Freitagsmarkt an Sankt Joseph in Oberhausen-Styrum. Es riecht nach frischen Waffeln und heiß frittierten Pommes. Als nebenan die Kirchenglocke läutet, beginnt Marbach seine Überzeugungsarbeit.