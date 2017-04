Sonntagsfrage für NRW: Wenn bereits an diesem Sonntag (23.04.2017) gewählt würde, könnte die FDP weiter zulegen und wäre mit jetzt 10 Prozent alleinige drittstärkste Kraft. Die Grünen liegen unverändert bei 6 Prozent. Die Linke muss mit weiterhin 5 Prozent um den Einzug in den Landtag bangen. Bei der AfD hält der Abwärtstrend an. Sie kommt jetzt nur noch auf 8 Prozent (-1). Das ist das Ergebnis des NRW-Trends, den Infratest dimap im Auftrag des WDR-Magazins Westpol in dieser Woche erhoben hat.

