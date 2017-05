NRW-Wahl wieder völlig offen

Grüne traten geschlossen vor die Presse

Schon vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein war bei den Grünen blanke Panik spürbar: Ende April schlossen sie in einer eilig einberufenen Pressekonferenz eine Koalition mit CDU und FDP aus, schoben nun am Sonntag (07.05.2017) einen entsprechenden Beschluss des Landesparteirates hinterher. Darin erteilen die Grünen "der Politik" von CDU und FDP - und damit einer Jamaika-Koalition - eine klare Absage. Was aber wäre, wenn "die Politik" der Parteien sich ändert, etwa durch eine grüne Koalitionsbeteiligung? Hier könnten sich die Grünen eine kleine Hintertür offen gehalten haben. Offiziell wirbt die Partei nun erst einmal kräftig um Zweitstimmen, um Rot-Grün fortführen zu können.

CDU erkennt Wechselstimmung