Maikundgebungen im Zeichen des NRW-Wahlkampfes

Für Gewerkschafter ist der 1. Mai so etwas wie der höchste Feiertag des Jahres. Traditionell gehen sie am Tag der Arbeit für ihre Rechte auf die Straße.

In diesem Jahr haben die Maikundgebungen aber eine besondere Bedeutung: Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl wollen die Gewerkschaften ihren Forderungen Ausdruck verleihen. Passend dazu lautet das Motto: "Wir sind viele. Wir sind eins!" Im Gegenzug suchen aber auch die Wahlkämpfer die Nähe zu der wichtigen Wählerklientel.

Bundesministerin kommt nach NRW

Dementsprechend groß ist das Angebot an Veranstaltungen. Insgesamt 71 Kundgebungen hat allein der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB ) in ganz Nordrhein-Westfalen angekündigt. Auch bundespolitische Prominenz ist mit dabei.

Die zentrale Bundeskundgebung des DGB steigt in Gelsenkirchen. Nach einem kurzen Demonstrationszug wird DGB-Chef Reiner Hoffmann ab 11 Uhr auf dem Neumarkt zu seinen Anhängern sprechen. Direkt im Anschluss an die Mairede will Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles ( SPD ) ein Grußwort halten.

Kraft tritt in Köln auf

So wie 2016 wird Hannelore Kraft auch in diesem Jahr bei der Maikundgebung sprechen

Aus nordrhein-westfälischer Sicht wird es vor allem in Köln interessant. Dort findet die zentrale NRW -Kundgebung des DBG statt. Zunächst wollen die Gewerkschaftsanhänger ab 12 Uhr durch die Innenstadt ziehen. Ab 13 Uhr werden auf dem Heumarkt die Redner erwartet. DGB-Landeschef Andreas Meyer-Lauber wird dann auch NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft begrüßen. 13 Tage vor der Wahl wird die SPD-Wahlkämpferin diese Gelegenheit nutzen, den Schulterschluss mit den Arbeitnehmern zu suchen.

Lob und Forderungen des DGB