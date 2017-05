Das TV-Duell zwischen Kraft und Laschet

Wahlarena mit allen wichtigen Spitzenkandidaten

Am Donnerstag (04.05.2017) werden dann in der Wahlarena die Spitzenkandidaten von sieben Parteien befragt werden: Hannelore Kraft ( SPD ), Armin Laschet ( CDU ), Sylvia Löhrmann (Grüne), Christian Lindner ( FDP ), Michele Marsching (Piraten), Marcus Pretzell ( AfD ) und Özlem Alev Demirel (Linke). Diese Parteien sind bereits im Landtag vertreten oder haben realistische Chancen, in das Parlament einzuziehen.

Der 90-minütige Schlagabtausch in der Wahlarena wird am 04.05. ab 20:15 im WDR -Fernsehen zu sehen und auf WDR 5 zu hören sein.

Stand: 02.05.2017, 06:00