SPD will den Kindergarten kostenlos machen

Die SPD in Nordrhein-Westfalen will weiter regieren, klar. Deshalb legt sie auch kein Wahlprogramm auf, sondern - ganz selbstbewusst - ein Regierungsprogramm. Am Dienstag (24.01.2017) haben Generalsekretär André Stinka und Vize-Parteichef Marc Herter das Papier vorgestellt. Titel: "Der NRW-Plan."

Ein selbstbewusstes "Weiter so"