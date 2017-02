Wahlkampf im Zeichen der Unsicherheit

Der Sicherheits-Spagat der Grünen

Selbst die Grünen, normalerweise nicht gerade bekannt für Kernkompetenz in Sachen innere Sicherheit, machen Sicherheitsfragen zu einem Schwerpunkt des Wahlkampfes. Besser gesagt: Sie können es sich schlicht nicht leisten, das Thema zu ignorieren. Videobeobachtung, Body-Cams, mehr Polizisten - bei all diesen Vorhaben ziehen die Grünen nun mit. Allerdings wollen sie "Maß und Verhältnismäßigkeit" wahren, wie Landeschefin Mona Neubaur sagte. Es ist ein Spagat.

Andere Parteien tun sich da leichter, allen voran die AfD . Aber auch die CDU spielt das Thema, wo sie kann. Mit Innenminister Ralf Jäger ( SPD ) hat sie noch dazu eine geradezu perfekte Zielscheibe gefunden.

Die lange Skandal-Reihe des Innenministers

Kraft hält an Ralf Jäger fest

In die Amtszeit des SPD -Ministers fällt eine ganze Reihe von Skandalen. Begonnen hat das mit der Loveparade-Katastrophe, dann kamen unter anderem Misshandlungen in der Flüchtlingsunterkunft Burbach, die Hogesa -Krawalle, die Kölner Silvesternacht und schließlich das Attentat von Berlin. Es gibt viele in Düsseldorf, die sagen, eigentlich dürfte Jäger nicht mehr im Amt sein.

Der Minister selbst jedoch sieht keine persönlichen Verfehlungen - und deshalb keinen Grund für einen Rücktritt. Und weil Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) derselben Meinung ist, bleibt Jäger vorerst Innenminister. Die CDU freut das insgeheim, kann sie die offene Flanke der Landesregierung doch weiter ausnutzen. FDP und Piraten machen fleißig mit.

CDU fordert Untersuchungsausschuss im Fall Amri

Die drei Fraktionen versuchen, den Fall Anis Amri weiter am Köcheln zu halten. Am Donnerstag (02.02.2017) hat sich die CDU dazu durchgerungen, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen. Eigentlich ist die Zeit bis zur Wahl dafür zu kurz - der Ausschuss endet mit der Legislaturperiode. Aus wahltaktischen Gründen aber ist es sicher ein Vorteil, diesen Ausschuss einzusetzen. Kommenden Dienstag (07.02.2017) wird er vermutlich beschlossen.