SPD schließt Große Koalition in NRW aus

Nach der herben Niederlage bei der NRW -Landtagswahl mit einem historisch schlechten Ergebnis will sich die SPD in der Opposition neu aufstellen. Der Landesvorstand hat am Montagabend (15.05.2017) eine klare Absage an eine Zusammenarbeit mit der CDU beschlossen. "Mit uns wird es keine große Koalition geben" , sagte der bisherige SPD-Fraktionsvorsitzende Norbert Römer nach der Sitzung. Für eine Regierung mit der CDU stehe die Partei nicht zur Verfügung. "Wir sind nicht die Steigbügelhalter für Herrn Laschet" , stellte Römer klar.

Der Beschluss des Landesvorstandes wurde einstimmig gefasst. Damit bleibt der CDU nur noch eine Koalition mit der FDP übrig. Beide Parteien wollen sich in den kommenden Tagen zu ersten Gesprächen treffen.