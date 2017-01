Landtagswahl 2017

Video starten, abbrechen mit Escape

Video: Roadtrip Armin Laschet

WESTPOL | 15.01.2017 | UT | DGS

Heute in 4 Monaten wissen wir, wer die Landtagswahl in NRW gewonnen hat, wer die Regierung bilden kann und vielleicht auch schon, wer an ihrer Spitze in die Staatskanzlei zieht. Den Mann, der es gern werden würde, hat unser Reporter Henrik Hübschen in dieser Woche zum Roadtrip getroffen. Armin Laschet, Chef der nordrhein-westfälischen CDU und Fraktionsvorsitzender im Düsseldorfer Landtag, möchte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft beerben. Am Steuer hat er erzählt, wie er das schaffen will. | video