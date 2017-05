SPD, CDU und Linke wollen mehr Geld für Kultur, die Grünen den Etat sogar verdoppeln

Ein reines Kulturministerium ist kein Thema, ein exponierter Kultur-Staatssekretär schon

Die AfD macht als einzige Partei keine Wahlaussagen zur Landeskultur

"Mit Kultur kann man keine Wahl gewinnen – aber eine verlieren!" Dieses Bonmot des Dortmunder Kulturdezernenten Jörg Stüdemann wird gern zitiert, wenn es in NRW auf einen Wahltermin zugeht. Was er damit meint: Kulturpolitische Themen bewegen keine Massen, für diese oder jene Partei zu stimmen. Die Meinungsmacher in einer Gesellschaft hingegen sind besonders sensibel dafür, wie eine Regierung es mit der Kultur hält. Und das wirkt sich in der Folge auch auf die Stimmung unter den Wählern insgesamt aus.

Thema: Wieviel Geld gibt es für die Kultur?

Das Topthema im Zusammenhang mit Kulturförderung ist natürlich "Geld". Aktuell gibt das Land dafür 201 Millionen Euro aus. Das ist einerseits so viel wie noch nie, und andererseits eine verschwindend kleine Summe im Vergleich zu den 73 Milliarden Euro, die der rot-grüne Landeshaushalt insgesamt umfasst. Vier Parteien wollen in Zukunft explizit mehr Mittel für Kultur bereitstellen: SPD, CDU, Linke und Grüne.

Oliver Keymis, kulturpolitischer Sprecher der Grünen in NRW

Die Sozialdemokraten haben sich im Wahlprogramm als einzige auf eine konkrete Summe festgelegt: 50 Millionen Euro mehr bis 2022. Die Grünen wollen den Etat verdoppeln, auf dann 400 Millionen, wie ihr kulturpolitischer Sprecher Oliver Keymis sagt.

Irgendwo dazwischen bewegen sich die Vorstellungen von Union und Linkspartei. Beide haben sich bislang nicht formal festgelegt, aber sowohl der Fachsprecher der CDU im Parlament, Thomas Sternberg, als auch die gegenwärtige kulturpolitische Stimme der Linken auf Landesebene, Barbara Schmidt, sprechen in Interviews von "deutlichen Erhöhungen". Die FDP bleibt auf dem Papier und in Person ihrer bisherigen Fachfrau im Parlament, Ingola Schmitz, bei der wolkigen Formulierung "ausreichende finanzielle Mittel".

Thema: Soll es eine Kulturstaatssekretär geben?

Viele Akteure fragen sich, welchen Platz hat die Kultur am Kabinettstisch. Zurzeit ist sie eines von fünf Ressorts im Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport von Christina Kampmann (SPD). Jenseits der konkreten personellen Besetzung haben Kulturschaffende und -institutionen, ihre Verbände und sogar die Kulturpolitiker in den Regierungsparteien seit dem Antritt von Rot-Grün im Jahr 2010 immer wieder Vorbehalte gegen diese Konstellation geäußert.

Der ehemalige Kulturstaatssekretär Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff

Heute plädieren vor allem CDU und Grüne für die Wiedereinführung eines eigenen Kulturstaatssekretärs in der Staatskanzlei. Dieses Amt gab es schon mal unter Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU, 2005 bis 2010), und bis heute schwärmen viele im Kulturbetrieb von der starken Position des damaligen Amtsinhabers Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff in der schwarz-gelben Koalition. Bei den Liberalen wird heute eine andere Idee favorisiert: Sie möchten die Ressorts Bildung und Wissenschaft mit der Kultur vereinen.

Barbara Schmidt, Spitzenfrau der Linken in Ostwestfalen-Lippe

Auch die Linke findet den aktuellen Zuschnitt ungünstig. "Wenn man keine Kulturpolitik machen will, dann macht man das so", kritisiert Barbara Schmidt (Linke). Sie nennt allerdings auch auf Nachfrage keine konkrete Alternative zur gegenwärtigen Ressortverteilung.

Am schwersten tut sich die Partei von Amtsinhaberin Christina Kampmann selbst. Die Sozialdemokraten hatten das Ministerium nach der Wahl 2010 übernommen, doch so richtig glücklich ist niemand mit dem damals selbst gebastelten Zuschnitt. Die Sprachregelung lautet im Wahlkampf deshalb etwas verkürzt: Können wir uns so, können wir uns aber auch anders vorstellen.

Thema: Was wollen die Parteien konkret für die Kultur?

Zunächst muss man festhalten: Unter den Kulturpolitikern in NRW herrscht ein breiter Konsens für den Erhalt und auch Ausbau der Kulturlandschaft. Vor allem die Theater und Orchester – hauptsächlich getragen von den Kommunen – sollen nach dem Willen fast aller Parteien bald deutlich mehr Geld aus der Landeskasse erhalten.