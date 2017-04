Das sind Ihre Top-Themen zur NRW-Wahl

Abi mit oder ohne Turbo?

Großer Handlungsbedarf wird bei der Schulpolitik gesehen

Das Thema, das in den Diskussionsrunden und in der Online-Befragung, quer durch alle Altersgruppen, am meisten beschäftigt, ist die Schulpolitik. 52 Prozent der Online-Nutzer sehen hier den größten Handlungsbedarf. Und auch in den Diskussionsrunden in Bielefeld, Düsseldorf, Schwerte und Münster wurde das Thema immer wieder angesprochen. Mal ging es um Inklusion, mal um die Integration von Flüchtlingen in die Klassen - und ganz häufig um das Turbo-Abi G8.

Am 11.05.2017, vier Tage vor der Wahl, beleuchten wir mit dem Schwerpunkt "Bildungspolitik in NRW" die Pläne der einzelnen Parteien zur Reform des Turbo-Abis. 1LIVE diskutiert mit Schülern über das Thema und die "Aktuelle Stunde" präsentiert eine weitere repräsentative Umfrage zum Thema.